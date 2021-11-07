العراق – أفاد مراسل RT في العراق بأن منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان عن خلية الإعلام الأمني أن “محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد”.

وأضاف: “دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة”.

وأشارت إلى أن “القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة”.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن ستة من أفراد قوة الحراسة الشخصية للكاظمي المتمركزة خارج منزله أصيبوا خلال الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود قولهم أن دوي انفجار قوي هز المنطقة الخضراء أعقبه إطلاق نار كثيف في المكان.

المصدر: RT