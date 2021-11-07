روسيا – أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن “موسكو وواشنطن تدركان الحاجة لتشكيل فريقي عمل مختصين لتفعيل الحوار بين البلدين حول الاستقرار الاستراتيجي”.

وقالت في تصريح لقناة “سولوفييف لايف”، إن “العمل جار في هذا الاتجاه”.

وأضافت: “هناك خلافات كبيرة مع الإدارة الأمريكية، ولكن في الوقت ذاته هناك تفاهم بشأن الحاجة إلى تشكيل فريقي عمل مختصين، يدأبان على تطوير الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، ولذا فنحن نعمل على هذا الأمر”.

وتابعت: “في السنوات الأخيرة، بذلت الولايات المتحدة الكثير لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي في ظل عدم الاستقرار العالمي”.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه “خلال العام الماضي كان هناك حدثان مشجعان في العلاقات بين البلدين، لاسيما تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) والقمة الروسية الأمريكية في جنيف.. الجانبان باشرا عقب القمة الحوار الشامل حول جميع معايير الاستقرار الاستراتيجي”.

وشددت على أن “المهمة الرئيسية هي وضع الأسس لتحديد الأسلحة المشمولة في هذا الحوار”.

وفي قمة عقدت في جنيف في يونيو الماضي، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن على استئناف المشاورات حول الاستقرار الاستراتيجي، وعقدت منذ حينه جولتان من الاتصالات في 28 يوليو و30 سبتمبر الماضيين.

المصدر: “تاس”