ليبيا – نوّة مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبدالباسط إسميو أن مراكز التطعيم كافة مستمرة في استقبال المواطنين الراغبين في اللقاح الصيني سينوفارم بجرعتيه الأولى والثانية ولقاح أسترازنيكا.

سميو قال في تصريح لمنصة”فواصل” إن هناك عدد كبير من اللقاح الصيني سينوفارم وتم مطالبة الفروع تزويد المدن التابعة لها باللقاح، مبيناً أن الإقبال على التطعيمات متفاوت.

وتابع:”ما زلنا ننتظر وصول شحنات من اللقاح الصيني سينوفاك والأمريكي فايزر، وعدد متلقي اللقاح يوميا يتراوح بين 10 و 20 ألف مواطن”.