ليبيا – بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال اجتماعه اليوم الأحد مع عمداء بلديات الجنوب المشاكل والصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لمناطقهم، بحضور وزراء كل من الداخلية اللواء خالد مازن، المالية خالد المبروك، الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ومدير إدارة العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط خالد أوهيبة.

الكوني شدد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة البريقة، مطالبًا عمداء البلديات القيام بدورهم لمتابعة عمليات التوزيع من مستودع سبها النفطي إلى محطات الوفد لضمان وصوله إلى المواطنين.

من جهته، أوضح وزير الداخلية جاهزية إدارة الدعم المركزي التابعة للوزارة، الاستمرار في تأمين قوافل نقل الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي، الذي سيقوم بدوره توزيع الوقود مع المحطات بالتنسيق مع عمداء البلديات ومديرات الأمن في المناطق.

فيما أعلن مدير العمليات بشركة البريقة، انطلاق قافلة صباح غد الإثنين تضم عدد 50 شاحنة وقود تحمل (مليون وستمائة ألف لتر)، وغاز الطهي من مستودع مصراتة، بواقع قافلتين كل أسبوع، وأكد الاستمرار في عملية التوزيع دون توقف بما يكفي احتياجات الجنوب.

هذا وطالب عمداء البلديات، بضرورة زيادة الكميات المخصصة لمناطقهم، لعدم كفاية الكميات الحالية الأمر الذي يسبب في استمرار أزمة الوقود، مؤكدين على ضرورة حلحلة الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في عديد المجالات، لا سيما القطاع الصحي.

بدورها أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، بالجهود التي يبذلها عمداء البلديات للمطالبة بتوفير احتياجات مناطقهم والعمل على خلق تنمية مكانية لضمان استقرار الجنوب.

في نهاية الاجتماع وجه الكوني بتشكيل لجنة متابعة توزيع كميات الوقود على المحطات بالبلديات، بالتنسيق مع شركات التسويق التابعة لوزارة الاقتصاد.

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