ليبيا – طالب عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ بإعطاء الإذن بتشكيل جمعية نقل عمومية في المنطقة الجنوبية، تتولى عملية نقل الوقود من مستودعات مصراتة.

الجيلاني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أوضح أن سبب ارتفاع أسعار الوقود في المنطقة الجنوبية وتسجيله أسعارًا تراوحت بين أربعة وخمسة دنانير للتر الواحد؛ يعود إلى أسباب أمنية، بحسب جمعية نقل الوقود بمصراتة، بعد رفض دخول قوة أمنية مرافقة لصهاريج نقل الوقود وإعادتها في منطقة الشويرف.

وأشار الجيلاني إلى أن رفض دخول القوة الأمنية القادمة من طرابلس ومرافقة صهاريج نقل الوقود إلى المنطقة الجنوبية يعود لتعليمات صادرة من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مؤكدًا على ضرورة الحل الجذري للأزمة باستحداث جمعية نقل دون الاحتياج لخدمات جمعية نقل مصراتة التي تجد صعوبات أمنية في تسيير رحلاتها للمنطقة الجنوبية.