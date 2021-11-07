براغ – توج المنتخب الروسي بلقب النسخة الأولى من كأس “بيلي جين كينغ” المخصصة لمنتخبات السيدات بكرة المضرب والتي كانت تعرف سابقا بكأس الاتحاد، بفوزه في النهائي على نظيره السويسري.

وأقيمت البطولة في العاصمة التشيكية براغ، ولم يحتاج المنتخب الروسي لخوض مباراة زوجي، حيث تقدم بنتيجة انتصارين دون مقابل في مباراتي الفردي.

في أولى مباريات الفردي، تفوقت الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 28 عالميا على منافستها جيل تيخمان (المصنفة 39) بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4 خلال ساعة و19 دقيقة.

وفي مباراة الفردي الثانية، كانت المنافسة أكثر احتداما بعد أن تقدمت السويسرية بليندا بينتشيتش حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو هذا الصيف والمصنفة 17 عالميا بنتيجة 6-3، إلا أن الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة الـ40 عالميا قلبت الطاولة رأسا على عقب بفوزها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: 6-3 و6-4، لتمنح اللقب الغالي لمنتخب بلادها دون الحاجة إلى لعب مباراة زوجي.

وألغيت نسخة العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا قبل أن يطلق عليها المسمى الجديد تكريما للاعبة التنس الأمريكية بيلي جين كينغ البالغة حاليا 77 عاما، والتي حققت خلال مسيرتها 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في عالم الكرة الصفراء منها 6 في بطولة ويمبلدون.

وسلمت كينغ كأس البطولة للمنتخب الروسي.

ومثل المنتخب الروسي بالإضافة لكاساتكينا وسامسونوفا كل من أناستاسيا بافليوتشبنكوفا وفيرونيكا كوديرميتوفا وإيكاتيرينا ألكسندروفا.

وبذلك تحرز سيدات روسيا اللقب الأول بمسماه الجديد، بعد أن رفعن كأس البطولة عندما كان يسمى كأس الاتحاد في أربع مناسبات أعوام 2004 و2005 و2007 و2008، وكانت آخر مرة يصل فيها المنتخب الروسي إلى النهائي عام 2015.

المصدر: rsport.ria.ru