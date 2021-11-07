ليبيا – كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح عن تفاصيل وتطورات مسألة الملاريا وإرسال الفريق الخاص بالتحقيق للجفرة وهون وسوكنة، مؤكدًا على أن الوضع ليس كارثي وفرق الرصد والتقصي متواجدة في الأماكن اللازمة وجميع البلديات تبلغ المركز أول بأول عن الحالات المشتبه بها لمرض الملاريا أو أي مرض آخر.

السائح أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد على أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتصف بنوع من الخصوصية، فكل إدارة فرق الرصد والتقصي دورها ينتهي في التبليغ عن الحالة وبعدها يكون هناك فريق للتحقيق الوبائي في مكافحة الأمراض المشتركة، ومنها الملاريا الذي ينتقل عن طريق ناقل البعوضة وغيرها وهذا الفريق هو المخول للتحقيق الوبائي.

وأضاف: “نحن في معركة هل ناقل المرض موجود في تلك المنطقة أو لا، وهذا السؤال يجب الإجابة عليه؛ لأن كلنا نعلم بأن الملاريا تنتقل ببعوضة وهذه تم رصدها في ليبيا في السنوات السابقة لكنها كانت لا تحتوي على المرض وهي موجودة الآن، والفكرة أن هناك حركة عبور في المناطق الحدودية والمرض موجود لدى دول الجوار والدول جنوب ليبيا أغلبها لديها ملاريا، والبعوضة موجودة، ولو أخذت هذه البعوضة الدم الذي يحتوي على الملاريا من شخص مهجر أو عابر ومسافر أعتقد أنه من الطبيعي أن تنقله لمواطن آخر، ليبيا ليست مستوطنة للمرض وغير موجود لكن حركة العبور الكبيرة جدًا يجعل عوامل انتشار المرض موجودة لدينا، الملاريا تعيش في جو حار ورطب وضروري ان تكون هناك مياه عذبة لتتغذى عليها”.

وشدد على أن هناك إمكانية لعلاج مرض الملاريا داخل البلاد فالعلاج كافي للحالات التي تظهر، لافتًا إلى أنه من تاريخ 1-1-2020 لتاريخ اليوم هناك 19 حالة مسجلة بالملاريا و2 فقط منهم توفيت، مع العلم أن الحالات كلها لها تاريخ سفر إلا حالة واحدة الآن متواجدة في مستشفى الزاوية في العناية الفائقة.

كما أوضح أن هذه الحالة لا يوجد لديها تاريخ سفر وهذا مقلق؛ لأن ذلك يعني بأن الإصابة جاءته من ليبيا ولم يحدث له نقل دم، مبينًا أن الموضوع إما خاص بالبعوضة ناقلة للمرض أو عن طريق استعمال أي إبر أو أداة ملوثة بدم شخص مريض بالملاريا، خاصة أنه يعمل كناقل، وفقًا لحديثه.

واختتم حديثه قائلًا: “التحقيق الوبائي الآن للكشف هل هناك ناقل؟ ولدينا مصائد لصيد البعوض ومعرفة هل هي الناقل موجود أم لا، ونشكل تحقيق وبائي كامل ولكن لا نقول إن هناك تفشي للملاريا في المنطقة ولكن نعالجه من البداية وهذا أمر مهم جدًا، وهذا اختصاص المركز الوطني لمكافحة الأمراض قبل أن يظهر المرض وهذا دورنا”.