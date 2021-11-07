ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت بتسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 172 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 12.2 بالمائة، من أصل5287 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء1917 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 306720حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 48987 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5207 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1581087، والمطعمين بالجرعة الثانية 489508.