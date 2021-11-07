ليبيا – أكد رئيس النقابة العامة للأطباء محمد الغوج على أن يوم غد الأحد سيبدأ الاضراب المفتوح في كل المرافق الصحية والمستشفيات، مشيراً إلى أن وزير الصحة أكد دعمه لمطالبهم.

الغوج أشار في تصريح لمنصة”فواصل” السبت إلى أنه سيكون هناك استثناء لحالات الإسعاف والطوارئ وإنقاذ الحياة، وهذا يختلف باختلاف التخصصات داخل كل مستشفى.

وأضاف:”تواصلنا لأول مرة مع رئيس الحكومة، ونأمل التوصل معه في اجتماعنا المرتقب لحلول تُرضي الجميع، قطاع الصحة يعمل في كل الظروف والأزمات ولم يصدر أي قرار باعتبار الأطقم الطبية والمساعدة الذين قضوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا شهداء واجب، وحقوقهم مكفولة بموجب المادة 14 من الإعلان الدستوري”.

وشدد على عزمهم العمل لإيصال أصواتهم للجهات التشريعية والتنفيذية بشكل لائق، مطالباً بإيجاد حلول للأطقم الطبية التي لم تتقاضَ مرتباتها منذ 4 أو 5 سنوات.

كما قال:”نريد وقفة جدية لصالح المواطن قبل قطاع الصحة، ورفع المعاناة عن المرضى خاصة في المنطقة الجنوبية التي يضطر المريض فيها إلى قطع مئات الكيلومترات للحصول على كشف طبي في ظل الظروف المعيشية الراهنة”.