الصين – هوت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2018، وسط إحجام شركات تكرير كبرى مملوكة للدولة عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الأحد أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم تلقى 37.8 مليون طن الشهر الماضي، وهو ما يعادل 8.9 مليون برميل يوميا.

يقل هذا عن 9.99 مليون برميل يوميا في سبتمبر و10.02 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الجمارك أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ إجمالي واردات الخام 425.06 مليون طن، أو 10.21 مليون برميل يوميا، بانخفاض 7.2 بالمئة على أساس سنوي.

واردات الخام متراجعة على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي، وحدث الانخفاض في ظل قفزة 62 بالمئة في أسعار النفط الخام هذا العام مع استئناف أنشطة اقتصادية عالميا بعد قيود فرضت بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود.

كما تأثرت المشتريات بحملة بكين ضد التعاملات غير المشروعة في حصص النفط الخام ومخصصات الواردات لشركات تكرير النفط المستقلة، حيث تم تقييد هذه الشركات بحصص محدودة للاستيراد.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم أيضا أن صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تراجعت في أكتوبر 31.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.95 مليون طن.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي، والتي تشمل الواردات عبر خطوط الأنابيب وواردات الغاز الطبيعي المسال، 9.38 مليون طن في أكتوبر تشرين الأول، بزيادة 24.6 بالمئة عن العام السابق.

وقد تكون واردات النفط في طريقها للزيادة في نوفمبر مع تعهد شركات التكرير بالتصدي للنقص في إمدادات الديزل والبنزين الذي دفع أسعار الوقود للارتفاع.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت بكين حصص لاستيراد النفط الخام بواقع 14.89 مليون طن لشركات تكرير مستقلة لما تبقى من 2021، وحصلت جيجيانغ بتروكيميكال كورب، التي تشغل أكبر مصفاة في الصين، بشكل منفصل على حصة 12 مليون طن.

المصدر: “رويترز”