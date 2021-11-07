إنجلترا – أعلن نادي ميدلسبره المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد أنه عين كريس وايلدر مدربا جديدا لفريقه خلفا لسلفه نيل وارنوك.

وكان وايلدر قاد شيفيلد يونايتد‭ ‬للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز في 2019 لكنه ترك النادي بالتراضي في مارس الماضي عندما كان فريقه في ذيل الترتيب قبل أن يهبط للدرجة الأدنى في نهاية الموسم الأخير.

ويملك وايلدر البالغ 54 عاما خبرة كبيرة في مجال التدريب بعد أن خاض أكثر من 1000 مباراة.

ويحتل ميدلسبره المركز الـ15 برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.

وبسبب تراجع النتائج غادر وارنوك البالغ 72 عاما ميدلسبره بالتراضي أمس السبت.

وكان وارنوك صاحب الخبرة الكبيرة انضم إلى ميدلسبره في يونيو 2020.

المصدر: رويترز