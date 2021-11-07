ليبيا – قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إن سوق العمل الليبي يشهد للعامل المصري وللخبرة المصرية بأنها على قدر المسؤولية والكفاءة.

سعفان أكد في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الصفات الشخصية والسمات الاجتماعية والثقافية المشتركة بين العامل المصري ونظيره الليبي تجعل هناك انسجامًا وتقاربًا يخلق بيئة عمل ناجحة في مختلف المشروعات.

وتابع الوزير المصري أن المحور الجديد في التعاون مع الجانب الليبي سيتركز على نقل الخبرة المصرية إلى ليبيا في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة وتدريب الشباب على ريادة الأعمال وتأهيلهم لسوق العمل.