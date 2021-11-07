مصر – أفادت وسائل إعلام مصرية بأن البنك المركزي سيحسم خلال أيام الجدل حول العملات البلاستيكية الجديدة من خامات بوليمار من فئات 10 جنيهات والتي كان من المفترض طرحها في نوفمبر.

وذكرت مصادر مطلعة بالبنك المركزي لـ”صدى البلد” أن عمليات إصدار العملات البلاستيكية لفئة الـ10 جنيهات ستتم بالتوازي مع ورقة البنكنوت التقليدية دون الإخلال باحتياجات الأسواق منها.

وأكدت المصادر أن عمليات إصدار الجيل الجديد من العملات يستهدف الحفاظ بصورة كبيرة علة شكل العملة المصرية باعتباره جزء من الهوية الوطنية.

وأوضحت أن عملة الـ 10 جنيهات من خامات بلاستيكية “بوليمار” تمتاز باستدامتها ومقاومتها للتلف أو نقل الأمراض الفيروسية والأتربة بالإضافة إلى أن العمر الافتراضي لها يصل إلى 3 أضعاف عمر العملة التقليدية بخلاف مواكبة التطورات العالمية بتقنيات أكثر حفاظا علي البيئة وصحة المواطنين.

وحسب تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ قيمة طباعة وتداول عملة الـ 10 جنيهات 5.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي بتراجع قدره ما يقارب 302 مليون جنيه عن شهر يوليو السابق له.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري اعتزامه البدء في طرح عملات بلاستيكية مطلع نوفمبر الجاري، مؤكدا أنه سيتم البدء في طرح عملة من فئة 10 جنيهات كبداية.

المصدر: موقع “صدى البلد” المصري