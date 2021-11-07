جامايكا – أعلن رون هاريس بطل كمال الأجسام امس وفاة صديقه الجامايكي شون رودن الفائز بجائزة أولمبيا لعام 2018، عن عمر ناهز 46 عاما.

ونشر هاريس مقطع فيديو عبر حسابه في “يوتيوب” أعلن فيه وفاة بطل مستر أولمبيا السابق دون الكشف عن أي سبب للوفاة أو أي تفاصيل عن رحيله.

وفاز رودن خلال مسيرته الاحترافية بسبع جوائز كبيرة أهمها على الإطلاق هي بطولة مستر أولمبيا 2018 والتي نجح خلالها في الفوز على فيل هيث المتوج بالجائزة 7 مرات من قبل، وحقق رودن وقتها رقما قياسيا كونه أكبر بطل في تاريخ المسابقة حيث فاز باللقب عن عمر يناهز 43 عاما حينها.

ورودن هو رابع فائز من المتوجين بجائزة مستر أولمبيا يتوفى وفقا لموقع “بار بيند” الأمريكي، حيث سبقه سيرجيو أوليفا الأب في 2012، ولاري سكوت في 2014، وفرانكو كولومبو في 2019. وتعد وفاة رودن هي الأحدث في سلسلة طويلة من لاعبي كمال الأجسام البارزين الذين وافتهم المنية في عام 2021.

المصدر: وكالات