وفد من الجامعة العربية يزور بيروت الاثنين لبحث أزمة لبنان مع دول خليجية

وفد من الجامعة العربية يزور بيروت الاثنين لبحث أزمة لبنان مع دول خليجية

القاهرة – أفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية بأن وفدا من الجامعة سيزور بيروت الاثنين المقبل، لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأوضح المصدر في تصريحه للوكالة أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

يذكر أن السعودية والكويت والإمارات والبحرين، قررت سحب سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفراء اللبنانيين من أراضيها، إثر تصريح أدلى به قرداحي قبل أن يتسلم مهامه نشره مؤخرا.

واعتبر قرداحي أن “الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف وأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي”.

المصدر: “رويترز” + RT