ليبيا – أكد نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبو جناح أن هناك رؤية واضحة لدى المنظومة الدولية للتنسيق في خروج متزامن ومنسق للمرتزقة من ليبيا، مشددًا على ضرورة أن تكون الخطوات العملية، مصحوبة بمستويات عالية من الثقة بين أطراف الأزمة الليبية.

أبو جناح وفي مقابلة مع “وكالة سبوتنيك” الروسية أمس الأحد قال: إن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية حيوية وجوهرية في ليبيا اليوم، داعيًا إلى حزم الليبيين أنفسهم وسعيهم لتوحيد صفوفهم وإصلاح الواقع الذي تعيشه البلاد اليوم نتيجة أحداث السنوات الماضية.

وأكد أن الليبيين قادرين على حل كافة المعوقات التي تقف دون إجراء الانتخابات، ما دامت الإرادة الدولية ماضية في دعم توافق الليبيين وحل مشاكلهم بالحوار، مشيرًا إلى أن اجتماع باريس هو خطوة أخرى تسعى لمحاولة معالجة ملف من الملفات العالقة في ليبيا.

وأوضح أن اللجنة العسكرية 5+5 تواصل سعيها لاستكمال آليات إخراج المرتزقة من ليبيا”، قائلاً: “لا نريد أن تتعدد اللقاءات الدولية حول ليبيا بدون التأكيد على دعم استقرارها وسيادة السلطات فيها على كامل ترابها الوطني”.

وحول الجنوب، قال أبو جناح: “نحن نتحدث عن واقع يعيشه الجنوب اليوم، كان بسبب سنوات الحرب والانقسام، الحكومة سعت منذ بداية استلامها لمهامها إلى استعادة الدولة لدورها وجودها بالجنوب، ومشكلة تأمين الحدود تتطلب تكاتف الحكومة والقوى الاجتماعية والمحلية بالمنطقة، وطالما استقرت الأوضاع وتمكنا من تأمين الحدود ودعم القوات العاملة بمختلف المنافذ البرية الجنوبية وطول الحدود الليبية، عملنا من خلال وزارة الداخلية على دعم مديريات الأمن داخل مدن الجنوب وهذا من أجل تأمينها واستعادة الأجهزة الأمنية والشرطية لوحدتها وقدرتها على ممارسة عملها”.

ونوه إلى أن الليبيين قد سئموا خلافات السياسيين، وباتوا يتطلعون لانتخابات دستورية تتيح للجميع المشاركة بها، لتأسيس حالة من الاستقرار تمنع تجدد اقتتال الليبيين، مؤكدًا أن الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل يجب أن تتم في ظروف ملائمة ولا يسبقها توتر أو تشنج سياسي ومجلسا النواب والدولة يجب أن يتوافقوا من أجل الليبيين، لا أن يتنازعوا ويهددوا مستقبل العملية الانتخابية.

وأكمل: أن التأثير السلبي للانقسام السياسي عانينا منه لسنوات، لا نعتقد أن استمرار الخلاف بينهما سيضمن استمرار حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا الآن”. وردًا على سؤال حول الضمانات التي تطرحها الحكومة بشأن عدم حدوث أي صراع مسلح قبل العملية الانتخابية، أكد أبو جناح على أن الحكومة مستعدة لتأمين الانتخابات، ووزارة الداخلية في كامل جاهزيتها، لافتًا إلى أن الحكومة عملت على الجوانب الأخرى المرتبطة بالانتخابات من ناحية تأمين الدعم الكامل والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك سعي المجلس الرئاسي لإنجاز مهمته المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وضمانات عدم حصول أي صراع مسلح يملكها الشباب الليبي الذين نأمل ألا ينجروا إلى اشتباك مسلح أو تحريض ضد بعضهم. وتابع: “نحن في حكومة الوحدة الوطنية سعينا إلى إعادة الشباب لميادين التنمية والعمل بدلًا عن ميادين الحرب، الحكومة هي فاعل أساسي اليوم في تثبيت الاستقرار، ولكن هناك قوى مجتمعية أخرى يمكنها حماية العملية الانتخابية ومنع أي محاولات لجر الليبيين للاقتتال مجددًا”.

وبخصوص اجتماع باريس، الذي سيتناول عدة قضايا وحول آلية خروج المرتزقة، أوضح أبو جناح أن اجتماع باريس هو خطوة أخرى تسعى لمحاولة معالجة ملف من الملفات العالقة في ليبيا. واللجنة العسكرية 5+5 تواصل سعيها لاستكمال آليات إخراج المرتزقة من ليبيا، مضيفًا: “لا نريد أن تتعدد اللقاءات الدولية حول ليبيا بدون التأكيد على دعم استقرارها وسيادة السلطات فيها على كامل ترابها الوطني”.

وفيما يتعلق بالدور الروسي في ليبيا، أكد أبوجناح على محورية دور روسيا في المنظومة الدولية، لافتًا إلى أن استقرار ليبيا يمثل مصلحة روسية كما أنه مصلحة دولية.