ليبيا- شهد مقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس عقد أول جلسة تشاورية حول استنهاض برامج المرأة وتقديم الدعم التقني لها وللشباب.

ووفقا لتدوينة لعضو مجلس النواب ربيعة أبو راس اطلعت عليها صحيفة المرصد فقد انطلقت الجلسة برعاية وحدة المرأة الاستشارية بالبعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول استنهاض برامج المرأة وتقديم الدعم التقني لها وللشباب حول أجندة المرأة والمساواة والتنمية والأمن والسلام.

وكتبت أبو راس:”نطمح من خلال اللقاء تأسيس مركز أكاديمي يهتم بقضايا النساء ويتبنى تقديمها بإطار معرفي متكامل ليتم مستقبلا عقد أكثر من جلسة تشاورية لتوسيع المشاركة للخروج بنتائج بناءة ومتزنة تخدم تنمية جهود المرأة والشباب بإدارة السلام والأمن بشكل تنموي مستدام”.