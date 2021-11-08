الإمارات: عدم كفاية الاستثمارات يمكن أن يرفع أسعار النفط والغاز

الإمارات: عدم كفاية الاستثمارات يمكن أن يرفع أسعار النفط والغاز

الإمارات العربية – حذرت الإمارات من عدم كفاية الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن عدم كفاية الاستثمارات في القطاعين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف الوزير الإماراتي، أنه هناك حاجة للنفط والغاز كسبيل للتحرك بشكل أسرع نحو 2050 حيث تتعهد الدول بالتزامات لخفض الانبعاثات إلى الصفر.

ودعا الوزير للاستثمار في قطاعي النفط والغاز لضمان توفير إمدادات كافية من الطاقة، وأشار إلى أن الاستثمار غير الكافي في النفط والغاز قد يؤدي إلى قفزات في الأسعار.

ولفت الوزير إلى وجود إمكانيات في قطاع الطاقة بإفريقيا، وشجع الدول الأخرى على النظر إليها، مشيرا إلى أن الهيدروجين أيضا مصدر محتمل للطاقة.

وقال: “نرى اليوم أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مصادر يمكن الاعتماد عليها وتحمل تكلفتها وبوسع الشركات في الإمارات مساعدة الدول الإفريقية على الاستثمار فيها”.

المصدر: رويترز