التونسية أُنس جابر تنهي موسمها من أجل التعافي من الإصابة

التونسية أُنس جابر تنهي موسمها من أجل التعافي من الإصابة

تونس – أكدت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر امس إنها أنهت موسمها ولن تكون بديلة في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات التي تنطلق في وادي الحجارة بالمكسيك يوم الأربعاء المقبل.

وكتبت أُنس المصنفة السابعة عالميا في “تويتر”: “يؤسفني الإعلان أنني لن أتمكن من الذهاب إلى وادي الحجارة كبديلة. احتاج للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في المرفق والاستعداد للموسم المقبل”.

وتابعت النجمة التونسية البالغ 27 عاما: “على الرغم من ذلك، أنا فخورة جدا بتحقيق هدفي والوصول إلى أفضل تصنيف في مسيرتي وهو المركز السابع عالميا”.

وكان اتحاد اللاعبات نقل البطولة الختامية من شينتشين بالصين إلى وادي الحجارة بالمكسيك بسبب فيروس كورونا المستجد.

المصدر: رويترز