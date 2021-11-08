ليبيا – قال عضو مفوضية الانتخابات عبد الحكيم الشعاب إن المفوضية انتهت من تسجيل قاعدة البيانات وتستعد لتوزيع بطاقات الناخبين، كما انتهت من نقل البطاقات للمناطق الشرقية بالكامل وبعض المناطق الغربية، وستنطلق قريبًا للجنوب لتوزيع البطاقات، وأعلنت بداية الأسبوع تسليم البطاقات.

الشعاب أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن الناخبين بالخارج ليست لهم بطاقات، لافتًا إلى أن الاقتراع في أميركا وأوروبا وكندا وبعض الدول الأخرى سيكون عن طريق البريد، والاقتراع في مصر وتونس وتركيا سيكون شخصيًا من خلال مراكز اقتراع سيتم فتحها.

وعن تعرض المفوضية لضغوطات دولية، أردف قائلًا: “إن اتهام البعض للمفوضية باللجوء للبعثة الأممية للضغط على النواب لإنجاز التعديلات غير صحيح، لأن المفوضية لا تملك التأثير على البعثة الأممية، وليس لها هذا الدور حتى تؤثر في الرأي الدولي، والبعثة لها لوائحها وقوانينها وميثاقها الذي تعمل من خلاله، ولها سياستها التي لن تغيرها من أجل المفوضية”.