ليبيا – قالت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي إنه على الرغم من دور العامل الجهوي في الانتخابات، وما قد يفرزه من تصويت عقابي بين شرق وغرب ليبيا، فإنها لفتت لضرورة تفهم أن خيارات القطاع الأكبر من الليبيين تعكس أيضًا رؤيتهم حول من هو الأصلح لقيادة وخدمة البلاد بالمرحلة المقبلة.

الصويعي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أضافت: “هناك من شرق البلاد من يرى في خليفة حفتر، أو رئيس البرلمان عقيلة صالح، الشخصية الوطنية التي يجب تصعيدها، وفي المقابل هناك بغرب ليبيا من يرون أن رئيس وزراء حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، أو وزير الداخلية السابق فتحي باشاآغا، وغيرهما من المرشحين المحتملين بتلك المنطقة، هم الشخصيات الوطنية التي تحظى بمعايير القيادة المطلوبة، وبالتالي يجب أن يكونوا في موقع السلطة”.

وتابعت : “وعلى هذا النحو، يتواصل السجال واستعراض الأدوار والمواقف السياسية لتلك الشخصيات وتاريخهم بأكمله على منصات التواصل الاجتماعي، وقد لا يتوقف الأمر عند الانتقاد، بل نجد قدرًا من توجيه السباب لمرشحين”.

ولا تستبعد الصويعي تغير قناعات الناخبين واختياراتهم خلال الفترة المقبلة، إذ قالت: “هناك من يقول الآن إنه سيقاطع لعدم اقتناعه بأي مرشح، ولكن تحت ضغط عائلي أو قبلي، أو حتى من خلال جماعات المال السياسي التي تشترى أصوات الناخبين، قد يُقدم هؤلاء المقاطعين على التصويت، مثلما حدث في انتخابات عام 2014”.

الصويعي أكدت أن مخاوف الكتلة الأكبر تكمن في عدم تقبل النتيجة، خاصة من قبل المنطقتين الشرقية والغربية، معتبرة أن فوز مرشح رئاسي من الجنوب قد يكون الخيار الأكثر قبولًا، كما أنه سيكون كفيلًا بمعالجة التهميش الذي تعرض له الجنوب.