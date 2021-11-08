ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن مجلس النواب وحده السلطة التشريعية المختصة بإصدار التشريعات، القول بغير ذلك دجل، وما يصدره البرلمان من تشريعات قابل للطعن.

العباني أكد في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المرشح الرئاسي الرافض لنتائج الانتخابات يسفه إرادة شعبه، الذي إختار غريمه، إنها الأنانية وحب التملك، منوهًا إلى أن نتائج الصندوق تعبّر عن إرادة الأغلبية، بحسب قوله.

وأشار إلى أن إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن بدء التسجيل للانتخابات، خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.