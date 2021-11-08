ليبيا – قال القيادي بجماعة الإخوان عبد الرزاق العرادي إنه يحترم الذين رحبوا بإعلان المفوضية عن فتح باب الترشح ولكن لا يتفق معهم.

العرادي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عليهم أن يعوا أنهم من أجل مصلحة ارتأوها داسوا على الاتفاق السياسي وقبلوا بالقوانين المعيبة وأنهم يعلمون أنها صممت على مقاس أطراف ومنعت أطرافًا أخرى”.

وتابع: بذلك عليهم أن يعوا أن الانتخابات قد تفشل، وأنهم أعطوا الحجة للرافضين بعدم القبول بنتائجها إن أجريت، أتمنى أن يكونوا على صواب وأكون على خطأ، ولكن على رأي المثل (الربيع من فم الباب يبان).