ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في مقر البرلمان الأوكراني بالعاصمة كييف برئيس لجنة السياسة الخارجية والتعاون في البرلمان الأوكراني ميروجكو أولكسندر، بحضور القائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى أوكرانيا عادل بن عيسى.

العقوري نقل وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس تحيات رئيس مجلس النواب إلى البرلمان الأوكراني، وتم خلال الاجتماع بحث التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا.

وأكد رئيس لجنة الخارجية على أن مجلس النواب قام بالاستحقاقات المناطة به في اعتماد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأشاد بالتضحيات التي بذلها الشعب الليبي والقوات المسلحة من أجل القضاء على الإرهاب وطرد الإرهابيين خارج البلاد.

كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وأبرزها تسهيل إجراءات السفر للمواطنين بين البلدين ورفع الحظر على سفر الأطباء والأطقم الطبية الأوكرانية إلى ليبيا، بالإضافة إلى التعاون في المجال العلمي.

وتم بحث عدد من مذكرات التفاهم منها الخاصة بشأن التعاون بين أكاديمية (هينادي) للدراسات الدبلوماسية، وكذلك مذكرة التفاهم الخاصة بإلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات السفر الدبلوماسية والموقعة بالأحرف الأولى في العام 2010، وكذلك استئناف عمل اللجنة (الليبية – الأوكرانية) المشتركة العليا المتوقفة منذ عام 2010.

واكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على ضرورة عودة سفارة أوكرانيا للعمل من العاصمة طرابلس وفتح قنصلية بمدينة بنغازي، مجدداً المطالبة بمتابعة أعمال الصيانة الخاصة بالطائرة (انتونوف AN100 – 124) المتواجدة في أوكرانيا منذ عام 2010 لضمان عودتها وفق التاريخ المحدد لذلك، ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وبحث فرص التعاون المشترك.

بدوره أكد أولكسندر حرص بلاده على التعاون مع ليبيا القائم على المصالح المشتركة واهتمام بلاده بتعزيز التبادل الاقتصادي مع ليبيا بالنظر للفرص الكبيرة الموجودة في السوق الليبي.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتشكيل لجنة للصداقة البرلمانية الليبية الأوكرانية من أجل متابعة الموضوعات المشتركة بين البلدين.