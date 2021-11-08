ليبيا- بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع عمداء بلديات الجنوب مشاكل وصعوبات تعيق وصول الوقود وغاز الطهي لمناطقهم.

بيان صحفي صادر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد نقل عن الكوني تأكيده ضرورة تذليل الصعوبات التي تعيق وصول الوقود وغاز الطهي بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وشركة البريقة النفطية.

وطالب الكوني العمداء بالقيام بدورهم لمتابعة التوزيع من مستودع سبها النفطي لمحطات الوقود لضمان وصوله للمواطنين فيما أكدت الوزارة جاهزية إدارة الدعم المركزي التابعة لها للاستمرار في تأمين قوافل نقل الوقود وغاز الطهي من مستودع مصراتة لمستودع سبها النفطي.

وشدد العمداء على ضرورة زيادة الكميات المخصصة لمناطقهم لعدم كفاية الحالي منها الأمر الذي يسبب في استمرار أزمة الوقود مؤكدين على ضرورة حلحلة الصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات المواطنين في عديد المجالات لاسيما القطاع الصحي.

ووجه الكوني بتشكيل لجنة لمتابعة توزيع كميات الوقود على المحطات في البلديات بالتنسيق مع شركات التسويق التابعة لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.