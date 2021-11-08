ليببا – رحب رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض بانطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر.

النايض دعا في فيديو مرئي نشره الموقع الرسمي لـ”تكتل إحياء ليببا”، الليبيين للإطلاع على رؤية التكتل الذي يرأسه والتي قال بأنها ترتكز على مبادئ أربعة، هي ” ليبيا هانئة وزاهرة وسمحة ونقية”.

ووجه الشكر لكل ليبي وليبية ساهموا في الوصول إلى هذا الاستحقاق، وجميع الجهات الدولية والإقليمية التي ساندت الشعب الليبي في الوصول إلى حقوقه بانتخاب قيادته السياسية والبرلمانية، في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

وقال: “أتشرف بل شرف عظيم لي في الحقيقة بالترشح لرئاسة ليبيا بناء على رؤية شبابية متكاملة قام بتكوينها وتطويرها وبتفعيلها مجموعة من الشباب والشابات الليبيين من خلال مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ومنشورة على الموقع الإلكتروني لإحياء ليبيا”https://ihyalibya.com“.

وأوضح النايض أن إحياء ليبيا تعني ليببا متألقة بهيبتها وبجمالها على ركائز أربعة، وهي ليبيا هانئة وزاهرة وسمحة ونقية، ليبيا هانية بأمنها وأمانها وبجيشها وشرطتها، موحدة ومطمئنة، ليبيا زاهرة مزدهرة بتنمية مستدامة، مبنية على المشروعات الصغرى والمتوسطة للشباب والشابات ،مبتكرة ومخترعة ذكية وفتية.

وتابع : “ليبيا سمحة متسامحة متصالحة مجبورة الخاطر، فيها جبر الضرر للمتضررين، وفيها مصالحة وطنية حقيقة، ليبيا نقية من الفساد والتلوث والأمراض والاكتئاب والاحباط، ومليئة بعلو الهمة تتألق وتنطلق، متألقة بشبابها وشاباتها”.

واختتم رئيس تكتل احياء ليبيا حديثه بالقول: “لنلتقِ جميعًا يوم 24 ديسمبر لندلي بدلونا وبأصواتنا لإختيار قياداتنا، ولتكون ليبيا فتية أبية شامخة، هانية هنية ومتألقة”.