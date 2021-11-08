ليبيا- ترأس فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب وفدا إلى مدينة غلاسكو البريطانية للمشاركة باجتماع برلماني أممي بشأن تغير المناخ.

وأشار بيان صحفي صادر عن مجلس النواب طالعته صحيفة المرصد إلى أن الوفد يتألف من رئيس اللجنة التشريعية و الدستورية بالمجلس رمضان شمبش ورئيس ديوانه عبد الله المصري للمشاركة بالاجتماع الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي.

وتابع البيان إن هذا الاجتماع يتم بالشراكة مع المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني الدولي لتدارس الدور الأساسي للبرلمانات في مسار مؤتمر الأطراف الـ 26 بهدف استخدام صلاحياتها البرلمانية من أجل تنفيذ نتائج المؤتمر.

وأضاف البيان إن الاجتماع سيتطرق إلى العمل البرلماني للوصول إلى الاهداف الوطنية وزيادة المساءلة الحكومية ودور البرلمانات في تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ بالإضافة إلى قضية الخسائر والاضرار ووسائل قياس الآثار الحتمية لتغير المناخ وسبل معالجتها.