اليمن – طالب معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بدعم عاجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووقف تراجع سعر صرف العملة المنهارة في اليمن.

وأفادت الوكالة الحكومية اليمنية بأن عبد الملك التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ في عدن.

وأضافت أنه أطلع غرودنبرغ على جهود حكومته للتعامل مع التحديات الاقتصادية والدعم الدولي الواجب توفيره في الوقت الراهن، بما يؤدي إلى وقف تراجع سعر صرف الريال اليمني والسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

وتابعت أن “عبد الملك أعرب عن دعم حكومته لجهود المبعوث الدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي، رغم استمرار التعنت والرفض من جانب جماعة الحوثي بإيعاز من داعميها في طهران”.

ونقلت عنه قوله إن تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب وهجمات الجماعة عبر الحدود على السعودية من شأنه “أن يهدد بتعقيد المشهد وانتقال الحرب إلى مستوى اخر ومضاعفة المعاناة الإنسانية”.

المصدر: “رويترز”