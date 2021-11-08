ليبيا – أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الأحد فريق إلى الجفرة من إدارة الأمراض المشتركة بالمركز وفريق الرصد والاستجابة السريعة وبحضور مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الجفرة سالم فكرانة، وذلك استجابة من المركز فور وصول إشارة للإصابة بالملاريا لمواطن من الجفرة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الفريق وصل في وقت متأخر من الليل من أجل نصب المصائد الضوئية الخاصة بجمع البعوض، وذلك من أجل التعرف على وجود الناقل لطفيل الملاريا باعوضة (الأنوفوليس) في المنطقة؛ لأخد التدابير اللازمة لضمان عدم انتقال العدوى.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن فريق التحقيق الوبائي سيحرص على أن تجمع عينات من البعوض في كل الأماكن التي قام بزيارتها المصاب في المنطقة، وأيضًا سيتم جمع عينات من يرقات البعوض ودراستها وتحديد أنواعها بمختبر أبحاث الطفيليات ونواقل الأمراض بالمركز.