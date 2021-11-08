واشنطن – أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد بشخصية “بيغ بيرد” (الطائر الكبير) من برنامج الأطفال التلفزيوني “شارع سمسم”، لأنه “تلقى لقاحا” ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال “بيغ بيرد” في تغريدة على تويتر: “لقد تلقيت اليوم اللقاح ضد كوفيد-19، أشعر بألم بسيط في جناحي، لكن اللقاح سيمنح جسدي حماية إضافية ستبقيني والآخرين بصحة جيدة”.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي على هذا المنشور: “أحسنت يا بيغ بيرد! التطعيم هو أفضل طريقة للحفاظ على سلامة منطقتك بأكملها”.

ولكن تصرف “الطائر”، لم ينقل إعجاب وموافقة الجميع، وقام البعض بانتقاده على هذا التصرف. على سبيل المثال، اتهم السناتور الجمهوري تيد كروز (من تكساس)، “بيغ بيرد” بالدعاية التي تستهدف الأطفال الصغار.

وكتب السناتور، في تغريدة: “دعاية حكومية لطفلكم البالغ من العمر 5 سنوات”.

المصدر: تاس