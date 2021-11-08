الجزائر – تحدث مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، عن تولي الإسباني تشافي، تدريب برشلونة، وإمكانية أن يفتح ذلك الباب أمام انضمام المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح إلى النادي الكتالوني.

ويرتبط تشافي بعلاقة جيدة مع بونجاح، حيث أشرف على تدريبه لعدة سنوات في نادي السد القطري قبل أن يترك الإسباني مؤخرا مهامه في النادي القطري للإشراف على برشلونة الذي تألق في صفوفه كلاعب.

وقال بلماضي، أمس الأحد، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي قبل مباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو ضمن تصفيات مونديال “قطر 2022″، إن مواطنه بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، قد ينتقل إلى الدوري الإسباني لخوض تجربة احترافية في صفوف نادي برشلونة.

وأضاف: “بغداد بونجاح لاعب كبير، ومن بين اللاعبين القلائل الذين استطاعوا كتابة التاريخ في الدوري القطري، وهذا الأمر ليس سهلا”.

وتابع “البعض يستهين بالدوري القطري، ويعتبره ضعيفا، وهذا الأمر خاطئ، فنحن نتحدث عن بطولة استقطبت الكثير من النجوم العالميين، وأسماء لامعة في كرة القدم، على غرار خاميس ونزونزي والبقية”.

وفي رده على سؤال حول رأيه في انتقال تشافي، مدرب نادي السد، إلى تدريب كتيبة النادي الكتالوني، قال: “لا أعلم”، قبل أن يضيف مبتسما “المهم أن بونجاح قد يلعب في برشلونة”.

وواصل “برشلونة لم يعد ذلك الفريق الذي أرعب أوروبا، ويضم خيرة اللاعبين على غرار ميسي وإنييستا، بل أصبح يعاني في الفترة الأخيرة، خصوصا من الناحية الهجومية، وهذا الأمر قد يدفع تشافي إلى الاستعانة بخدمات بونجاح، الذي يمتلك القدرة على البروز، ومنح الجديد”.

وختم بلماضي “تشافي يعرف إمكانيات بونجاح جيدا، وكان يعتمد عليه بصفة أساسية في صفوف السد، لن أتدخل في خياراته خصوصا وأنني لا أعرف أكثر منه، ولكن بونجاح سيكون حلا جيدا”.

المصدر: وكالات