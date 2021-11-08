الأردن – أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة في الأردن عبد الرزاق عربيات أن الطلب على المملكة سياحيا كبير وفوق المتوقع، مشيرا إلى “طيران منخفض التكلفة قادم من معظم الدول الأوروبية”.

وقال: “هناك 4 شركات طيران تتحرك من باريس إلى عمان وهي مؤشرات جيدة، كما أن هناك طلبا من السوقين الأمريكي والإيطالي”.

وتوقع أن يبلغ عدد السياح القادمين إلى عمان والعقبة خلال الشهرين المقبلين والعام المقبل 220 ألفا سائحا، مشيرا إلى أن “معظم الدول الأوروبية مغطاة بتذاكر سفر بأسعار بين 50 إلى 100 يورو عبر الطيران منخفض التكلفة”.

ولفت عربيات النظر إلى خطة حكومية من قبل دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والآثار لـ”رفع كفاءة الخدمات الموجودة في الأماكن السياحية والأثرية، وكذلك إشراك القطاع الخاص بالموضوع”.

من جهته، أكد الناطق باسم جمعية السياحة الوافدة نبيه ريال، على أن “مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا قد بدأت وأن الحركة السياحية تقدر بنحو 20-25% من طاقتنا”.

وعبر ريال عن تفاؤله بربيع العام المقبل قائلا: “الأرقام مبشرة، وسيكون هناك تعاف أكبر، وأتوقع التعافي تدريجيا وأن يصل إلى ذروته في ربيع عام 2023”.

المصدر: “قناة المملكة”