ليبيا – تقدم عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت إلى كافة الشعب الليبي بأحر التهاني بعد تحقيق الحلم الذي لطالما انتظره كثيرًا، والذي تحقق اليوم بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن الانطلاقة الرسمية للعملية الانتخابية ورجوع الأمانة له حتى يختار من يمثله في 24 ديسمبر المقبل.

ثابت دعا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” كل الليبين للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم بكل حرية، وأن يختاروا من يمثلهم سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية بمنتهى الشفافية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.