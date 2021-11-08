إسبانيا – فرض فالنسيا التعادل في الوقت القاتل على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وتقدم أتلتيكو عن طريق نجمه الأوروغوياتي لويس سواريز في الدقيقة الـ35، قبل أن يعدل زميله ستيفان سافيتش النتيجة بتسجيله بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة الـ50.

وعاد أتلتيكو للتقدم مجددا، وهذه المرة بهدفين متتاليين عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان والكرواتي سيمي فرسالجكو في الدقيقتين 58 و60 على الترتيب.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتتجه إلى فوز صريح لفريق “الروخي بلانكوس” بنتيجة 3-1، كان لنجم فالنسيا الواعد هوغو دورو البالغ 21 عاما رأي آخر، حيث لعب دور المنقذ فور نزوله إلى أرض الملعب في الوقت بدل الضائع وسجل خلال 5 دقائق هدفين ليجبر أتلتيكو على التعادل، وسط فرحة عارمة من الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب “الميستايا” معقل “الخفافيش”.

وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، ورفع فالنسيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT