إسبانيا – قدم نادي برشلونة، مدربه الجديد تشافي هرنانديز أمام الآلاف من عشاق النادي في ملعب “كامب نو”، اليوم الاثنين.

ووقع تشافي البالغ عمره 41 عاما عقده الذي يمتد لعام 2024 في الملعب، برفقة خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

وقال لابورتا وقد غلبته المشاعر للمشجعين خلال حفل تقديم لاعب وسط برشلونة السابق الذي رافقته أسرته “إنه يوم تاريخي لبرشلونة. مرحبا بك تشافي”.

من جانبه قال تشافي للمشجعين “أشكركم جميعا. لا أريد أن تجرفني المشاعر لكن جسدي يرتعش”.

وأضاف: “برشلونة أكبر ناد في العالم وسأعمل جاهدا للارتقاء لمستوى الطموحات. برشلونة لا يقبل التعادل أو الهزيمة. علينا الفوز بجميع المباريات”.

وكان برشلونة أعلن توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي، الذي كان يشرف على تدريب السد القطري، لتولي تدريب الفريق الكتالوني المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان.

ووافق السد القطري على مغادرة تشافي في منتصف الموسم، والسماح له بتدريب نادي برشلونة الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

ويعود تشافي إلى برشلونة بعد ست سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق كلاعب، عندما فاز “البارسا” على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة.

وخاض تشافي 767 مباراة بقميص برشلونة وهو ثاني أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي، وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وحمل شارة قيادة برشلونة قبل أن يختتم مسيرته في اللعب مع السد القطري لمدة أربع سنوات ثم بدأ معه مشواره التدريبي بعد الاعتزال في 2019.

ويأمل برشلونة وجمهوره أن يلعب تشافي دور المنقذ وسط أزمة رياضية وإدارية للنادي أسفرت عن رحيل الهداف التاريخي ميسي وانتقاله لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري متأخرا بفارق 11 نقطة عن ريال سوسييداد المتصدر وبعشر نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد.

المصدر: رويترز