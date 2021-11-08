روسيا – أكدت النيابة العامه بمقاطعة تشيليابينسك، في بيان لها اليوم، إنها حولت إلى المحكمة قضية جنائية ضد أحد السكان بتهمة قتل أحد الكلاب انتقاما لطيوره الداجنة.

ووفقا لمواد التحقيق، عثر المتهم في يونيو عام 2020 على بعض الطيور الداجنة التي يربيها، جريحة وهو ما أثار غضبه الشديد.

بعد ذلك شاهد المذكور كلبا يتجول في الجوار واعتبره المذنب في ما حصل لطيوره، فقام بقتل الكلب. وبلغ الضرر الذي لحق بصاحبة الكلب، 25 ألف روبل.

وأضاف البيان: “وافق مكتب المدعي العام في منطقة سوسنوفسكي على لائحة الاتهام في قضية جنائية ضد شخص يبلغ من العمر 42 عاما من سكان تشيليابينسك. وهو متهم بارتكاب جريمة وفقا للجزء 1 من المادة 167 من القانون العقوبات الجنائية الروسي: تدمير ممتلكات الآخرين”.

المصدر: نوفوستي