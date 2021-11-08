ليبيا- أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن أول دفعة من العمالة المصرية ستسافر إلى ليبيا قبل نهاية العام 2021.

سعفان أوضح بمداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد المصرية تابعتها صحيفة المرصد إن هذه الدفعة تتمثل في عمال قطاع التشييد والبناء والمقاولات مؤكدا حرص الوزارة على زيادة أعداد العمالة التي يتم تصيرها للدول الأخرى.

وأوضح سعفان أنه تم توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا لتسهيل تنقل العمالة إلى طرابلس للمشاركة في عملية الإعمار مبينا أن المنظومة ستحدد أنواع العمالة والخبرات المطلوبة وتهيئة الفرص لمن تتوفر فيهم الشروط والمواصفات.

وبين سعفان إن وصول دفعات العمالة المصرية سيأتي بعد إرسال ليبيا المعلومات المطلوبة عن احتياجاتها عبر المنظومة الإلكترونية مشيرا إلى وضع ضوابط لسفر هذه الدفعات بهدف تسهيل حماية الحقوق ومتابعة صرف المستحقات.