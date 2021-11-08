ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، داعيًا كل من يؤيد ذلك إلى أن يساهم بالتوقيع على التزكية، فالعمل ليس فرديًا، والمرحلة صعبة وتحتاج للجميع، بحسب قوله.

نصية أشار في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن أهدافه هي الوصول لحوار وطني شامل يتناول القضايا الأساسية ومنها السلاح والحكم المحلي وإدارة الثروة والمواطنة بالإضافة لخروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

ولفت إلى سعيه لتحقيق دستور توافقي وهيكلة الاقتصاد الوطني ومصالحة وطنية شاملة والشراكة مع الجوار والمحيط الإقليمي وفقًا للمصالح المشتركة.