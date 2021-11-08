ليبيا- أكد وكيل وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم عكرة إن عدد الحسابات المقفلة والمجمدة في بنك فاليتا بلغت 1800 حساب مالي.

عكرة أوضح في تصريحات لموقع “عين ليبيا” طالعتها صحيفة المرصد اتفاق الوزارة مع المصرف على تفعيل حسابات من استوفى المستندات المطلوبة وحتى للمواطنين الذين ليس لديهم إقامات في مالطا مع الإسراع في تحويل أموال الليبيين.

وأضاف عكرة إن المشمولين بسرعة التحويل هم من انتهت علاقتهم بمالطا ولهم حسابات مصرفية بدول أخرى مع إيجاد آلية لتحويل أموال من ليس لديهم حسابات في دول مؤكدًا الاتفاق على عقد اجتماع بين إدارة المصرف ومسؤول شركة الاستثمارات الليبية لحلحلة المشاكل العالقة.