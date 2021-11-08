اليابان – أكد أحد أطباء القلب في اﻹتحاد الياباني للأمراض بنشر التجربة التالية للعلاج بالماء حيث بلغت نتائج نجاحه 100% للأمراض التاليه : –

و عدم إنتظام الدورة الشهرية عند المرأة

الصداع الضغط الدم فقر الدم (الأنيميا) داء المفاصل الشلل سرعة خفقان القلب الصرع السمنة السعال التهاب الحلق الربو السل إلتهاب السحايا وأي مرض آخر يتصل بالمسالك البوليه فرط الحموضة وإلتهاب غشاء المعدة الدوسنتاريا الإمساك أي مرض يتصل بالعين والأذن والحنجرة

– إستيقظ مبكراً صباح كل يوم وإشرب (4) كاسات ماء سعة كل منها (160ملم) على معدة فارغة

– لا تتناول أي نوع من الطعام أو السوائل قبل مضي 45 دقيقة

– لا تتناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين التاليتين لكل وجبة