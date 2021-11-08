اليابان – أكد أحد أطباء القلب في اﻹتحاد الياباني للأمراض بنشر التجربة التالية للعلاج بالماء حيث بلغت نتائج نجاحه 100% للأمراض التاليه : –
الصداع الضغط الدم فقر الدم (الأنيميا) داء المفاصل الشلل سرعة خفقان القلب الصرع السمنة السعال التهاب الحلق الربو السل إلتهاب السحايا وأي مرض آخر يتصل بالمسالك البوليه فرط الحموضة وإلتهاب غشاء المعدة الدوسنتاريا الإمساك أي مرض يتصل بالعين والأذن والحنجرة
و عدم إنتظام الدورة الشهرية عند المرأة
طريقة العلاج بالماء
– إستيقظ مبكراً صباح كل يوم وإشرب (4) كاسات ماء سعة كل منها (160ملم) على معدة فارغة
– لا تتناول أي نوع من الطعام أو السوائل قبل مضي 45 دقيقة
– لا تتناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين التاليتين لكل وجبة
وقد يواجه البعض أو المرضى والمسنون صعوبة في البداية في شرب (4) كاسات ماء في وقت واحد لذا يمكنهم أن يتناولوا أقل من ذلك على أن يعملوا على زيادة الكمية تدريجياً إلى أن يتمكنوا من شرب الكمية المقترحة في غضون فترة زمنية قصيرة
وقد أثبتت نتائج العلاج بالماء الشفاء من الأمراض التالية في المدة المبينة مع كل منها : –
داء السكري 30 يوماً
إرتفاع ضغط الدم 30 يوماً
مشاكل المعدة 10 أيام
السرطان بأنواعه 9 شهور
السل وإلتهاب السحايا 6 أشهر
الإمساك والمغص 10 أيام
مشاكل المسالك البولية والكلى 10 أيام
مشاكل الانف والاذن والحنجرة 20 يوم
مشاكل الدورة الشهرية 15 يومآ
مشاكل القلب بأنواعها 30يوم
الصداع 3 أيام
فقر الدم (الأنيميا) 30 يوم
السمنة 4 شهور
الصرع والشلل 9 شهور
المشاكل الجهاز التنفسي 4 شهور
ولو أنّ كلّ من يحصل على هذه المعلومات يرسلها إلى من يعرفه، فإنّه سيكون سبباً في إنقاذ حياة إنسان.
وكالات