المكسيك – توج النجم الهولندي، ماكس فيرستابين، سائق فريق “رد بول”، بجائزة المكسيك الكبرى، المرحلة الـ18 لبطولة العالم لسباقات سيارات الـ”فورمولا 1”.

وانتزع فيرستابين (24 عاما) المركز الأول في السباق، بالرغم من أنه انطلق من المركز الثالث، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره (1:38:39.086) ساعة، متفوقا بفارق (16.555) ثانية على منافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي انطلق من المركز الثاني.

واحتل سائق فريق “رد بول” الآخر، المكسيكي سيرخيو بيريز المركز الثالث متأخرا بفارق (17.752) عن الفائز.

بينما اكتفى سائق مرسيدس الآخر، الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي انطلق من المركز الأول، بالمركز الخامس عشر، بعد تعرضه لاصطدام في بداية السباق.

وعزز ماكس فيرستابين (24 عاما) بذلك تربعه على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 312 نقطة، موسعا الفارق إلى 19 نقطة بينه وبين ملاحقه هاميلتون، وذلك قبل 4 مراحل من نهاية البطولة.

ويحتل فالتيري بوتاس المركز الثالث برصيد 185 نقطة.

المصدر: RT