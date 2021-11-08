إنجلترا – علق مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على خسارة فريقه أمام وستهام يونايتد 2-3، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الأولى لـ”الريدز” هذا الموسم في جميع المسابقات.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقب المباراة: “تأخرنا في النتيجة 0-1 بسبب ركلة ثابتة. لقد تمكنا من إدراك هدف التعادل، وكنا حقا مسيطرين ومستحوذين على المباراة. من الواضح أن وستهام يقدم مستوى جيد حقا هذا الموسم”.

وأضاف المدرب الألماني: “كان لاعبو وستهام يتراجعون للدفاع من العمق، ويعتمدون على الكرات الثابتة والهجمات المرتدة. في الشوط الأول، لم نسمح لهم باستغلال ذلك باستثناء كرة واحدة، على الأقل كرة الهدف. ثم خسرنا الكرات في الشوط الثاني بشكل عام، ليسجلوا علينا هدفين، واحد من هجمة مرتدة وآخر من ركلة ثابتة”.

وعن قرار الحكم باحتساب هدف وستهام الأول رغم وجود شك في تعرض حارس ليفربول، أليسون للدفع قبل استقبال شباكه للهدف، قال كلوب: “لقد خسرنا المباراة. لكن أعتقد أنه خطأ واضح على أليسون، فكيف لا يحتسب؟ أوجبونا (مدافع وستهام) قام بدفعه. لا أعرف حقا من كان حكم الفيديو المساعد اليوم”.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 22 نقطة ليتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع وستهام رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، وبات على بعد ثلاث نقاط من المتصدر تشيلسي.

المصدر: liverpoolfc.com