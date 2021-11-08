ليبيا – قال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبو بكر مردة إن المفوضية مخولة بتنفيذ القوانين الانتخابية، حيث إنها استلمت قوانين تشريعية وقامت بإعداد لوائح تنظيمية وإجراءات تنفيذية وأعلنت خطة زمنية.

مردة وخلال مشاركته في حوار مع “برنامج المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر” القطرية أضاف: “نحن كمؤسسة تنفيذية نتولى تنفيذ قوانين صادرة من جهة تشريعية والتي هي مجلس النواب، وبالتالي المواضيع السياسية لا نتدخل بها، وموقفنا من المشهد السياسي موقف محايد، ونقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف السياسية”.

وحول الخشية من تأثير المعارضين لهذه الانتخابات على عمل المفوضية، قال مردة: إن “هناك تخوفات، لكن هناك قانونا وضع أحكاما للطعون، والقضاء هو الضامن الحقيقي للجميع، وله الكلمة في القوانين أو الإجراءات التنفيذية”.