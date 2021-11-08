ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين حصيلة يوم أمس الأحد بتسجيل 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 138 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14 بالمائة، من أصل5623 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1588 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 308308حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 48183 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5218 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1585634، والمطعمين بالجرعة الثانية 499937.