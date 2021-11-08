مصر – كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة خطورة وحقيقة وصول متحور فيروس كورونا “هيهي” إلى مصر.

وقال عبر قناة “الحدث اليوم” إنهم يتابعون بدقة كبيرة جدا هذا المتحور وكل ما يخص فيروس كورونا في العالم.

وأكد أنه ليس هناك أي تطور خطير في أنواع الحالات أو شدتها، مشيرا إلى أن التحورات في فيروس كورونا الأخير ليست كما يتردد أنها قوية وأن مصر ما زلت في قلب الموجه الرابعة لكورونا.

وذكر أن مصر ليس لديها أي أزمة في ما يخص علاج مرضى فيروس كورونا، أو أزمة نقص في غرف الرعاية المركزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية