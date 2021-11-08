مصر تعلن عن أحد “أطول” المشاريع من نوعها في العالم

مصر تعلن عن أحد “أطول” المشاريع من نوعها في العالم

مصر – أكد رئيس الهيئة القومية للإنفاق في مصر عصام والي، إن خط المونوريول سيصل طوله إلى 97 كيلو مترا، وهو من أطول الخطوط الموجودة بالعالم.

وأوضح والي أن الدولة تنفذ في نفس التوقيت 3 خطوط مترو، كما أن هناك تخطيطا للبدء في تنفيذ الخط الرابع، إضافة إلى تنفيذ قطار كهربائي خفيف يقطع مسافة تصل إلى نحو 103 كيلو مترات، إلى جانب تنفيذ خط المونوريل الذي سيبلغ طوله نحو 97 كيلو مترا، ولهذا يعتبر واحدا من أطول خطوط المونوريل على مستوى العالم.

ولفت إلى أن خط المونوريل سيقسم إلى جزئين، أولهما الجزء الخاص بمنطقة شرق النيل، والذي يتكامل مع الخط الثالث من المترو في محطة الاستاد بمدينة نصر، ويخترق القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية.

وأوضح أن الجزء الثاني من خط المونوريل، يخص مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويتكامل مع الخط الثالث من المترو أيضا في محطة وادي النيل.

وتابع: “الخطوط كلها بتسلم بعض، ويتيح للمواطن استخدام أكثر من وسيلة نقل معتمدة على الجر الكهربائي، بدون استخدامه لأي وسيلة نقل تقليدية”.

وأشار والي، إلى أنه بنهاية العام الجاري، ينتهي تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مشروع خط القطار الكهربائي الخفيف، إذ أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 70 كيلو مترا بنهاية هذا العام.

المصدر: الوطن