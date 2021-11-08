ليبيا – نفى جبريل خليفة مدير إدارة العمليات بمكتب الإدارة الانتخابية درنة عرقلة المكتب لتسمية المراقبين المعتمدين للانتخابات المقبلة.

خليفة أوضح في مقطع مصور حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه إن ما تم طرحه بالخصوص خلال المؤتمر الصحفي بمفوضية الانتخابات عن عرقلة المكتب لاعتماد المراقبين بحجة الموافقات الأمنية لا صحة له على الإطلاق.

وتابع خليفة إن الإدارة الانتخابية درنة من ضمن مكاتب مفوضية الانتخابات في إطار ليبيا وهو يعمل باستقلالية وحيادية تامة وفقا لقانون المفوضية موضحا ورود رسالة من الإدارة العامة لمفوضية الانتخابات في الـ15 من سبتمبر الماضي بشأن تنفيذ خطة توعوية.

وأضاف خليفة إن هذه الخطة تشمل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات وفي ضوئها تم تحرير رسالة لمفوضية المجتمع المدني للطلب منها بموافاة المكتب بأسرع وقت ممكن بأسماء منظمات المجتمع المدني الرسمية والمعتمدة لديهم.

وبين خليفة إن الطلب تضمن إرسال رسالة فيها اسمين من كل منظمة معتمدة وأخرى لبيانات الأشخاص المعتمدين وهي الاسم الثلاثي والرقم الوطني ورقم الهوية والهاتف وصورة شخصية فضلا عن الإيعاز لهذه المنظمات بضرورة تسجيلها في منظومة مفوضية المجتمع المدني.

وأشار خليفة إلى أن الرد جاء من مفوضية المجتمع المدني وفيه الاستجابة لما تم طلبه من منظمات استوفت إجراءات تحديث بيانتها لدى المفوضية وهو الشرط الذي قد تكون الأخيرة قد طلبته ولا علاقة بالمكتب به لأنه طالب فقط بأن تكون المنظمات معتمدة رسميا من المفوضية.

وأكد جبريل أنه في ضوء هذه البيانات تم إحالة كشوفات الأشخاص والمنظمات وعددها 16 منظمة و30 اسما خضعوا جميعا لدورة تدريبية نظمها المكتب واعتماد المنظمات والأسماء كمراقبين وإعطاء حق تدريب باقي الأسماء الموجودة من منظمات المجتمع المدني.

وأضاف جبريل بالقول:”لا يوجد في إجراءاتنا ما هو أمني أو إي شيء آخر وربما تكون خاصة إداريا بمنظمة المجتمع المدني وإن إجراءاتنا 5 وتتمثل في توفير من يتم اعتمادهم كمراقبين صورة شخصية إلكترونية وصورة من البطاقة الشخصية”.

وتابع جبريل قائلا:”وإشهار من المؤسسة التي ينتمي إليها المراقب وتعبئة الاستمارتين 1 و2 التابعة للمكتب والتوقيع على نموذج مدونة السلوك ليتم الاعتماد رسميا ولا علاقة لنا بالأمور الإدارية والروتينية والتعامل مع مفوضية المجتمع المدني في درنة وليس مع الأشخاص فهي التي جهزت الأسماء والمنظمات”.

واختتم جبريل بالقول:”نعمل وفق قانون مفوضية الانتخابات وليس لدينا مبدأ الاجتهاد ولا نستطيع تحديد إجراءات غير مطلوبة ولا زالت منظومة اعتماد المراقبين مفتوحة ونعمل بشكل دائم للوصول لانتخابات شفافة ونزيهة في الـ24 من ديسمبر والمراقبون شركاء في العملية الانتخابية”.