لبنان – أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل سليم”، لافتا إلى “أننا نعقد بشكل متواصل اجتماعات مع البنك الدولي ونرى من قبله تعاونا كاملا”.

وفي تصريحات له، قال نجيب ميقاتي: “قدمنا أرقاما مالية موحدة لصندوق النقد الدولي، ولكن خطة التعافي المالي السابقة التي وضعتها “لازارد” تضمنت جوانب لم يكن من الممكن تحقيقها، وحاليا يتعاون المصرف المركزي بشكل كامل مع “لازارد”، وخطة التعافي المالي المعدلة ستكون جاهزة هذا الشهر”.

وأضاف ميقاتي: يوجد لدينا مشاريع كثيرة لمتابعة شبكة الأمان الاجتماعي، ولكن لم نحصل بعد على التمويل من البنك الدولي للبطاقة لتمويلية..هذا الأمر أخر بدء العمل بها، ولا يمكن أن نمولها من خزينة الدولة لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من العجز في موازنة العام 2022″.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن “البنك الدولي بدأ بالعمل على خطة للنقل العام في لبنان، ورصد لها 290 مليون دولار”، مؤكدا أن “إعادة إعمار مرفأ بيروت يشكل أولوية بالنسبة لنا، والأسبوع المقبل سيتم إطلاق مشروع إدارة الحاويات لأننا أنهينا دفتر الشروط”.

وأكمل ميقاتي: “النفط العراقي هو مصدر الطاقة الوحيد حاليا، ونسعى إلى متابعة هذا الملف والاستفادة منه بشكل حثي”.

وشدد نجيب ميقاتي على أن “الانتخابات النيابية ستكون حتما قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 21 مايو المقبل”.

المصدر: “الجديد”