ليبيا – تباحث وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو مع مدير مستشفى معيتيقة العسكري حول دعم الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

المجتمعون ناقشو بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الاحتياجات الطبية اللازمة لدعم قسم القسطرة القلبية، وقسم الجراحة، من خلال إمداد المستشفى بأجهزة مناظير جراحية، إلى جانب تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

يُشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيس قسم المستشفيات بوزارة الصحة عزّام القمودي، ومديري مكاتب الموارد البشرية، والتخطيط الطبي، والشؤون الطبيه بالمستشفى.