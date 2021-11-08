كندا – سعيا منها لتفادي ألم وخز الإبرة، طورت شركة كندية روبوتا قادرا على تطعيم البشر ضد فيروس كورونا دون الحاجة إلى الحقن.

وأكدت الشركة أن الروبوت “Cobi” سيكون بديلا أقل ترويعا من الإبرة، خاصة وأنه يعتمد على تقنية الحقن بدون إبرة، باستخدام نفاث عالي الضغط، ما يضمن حقن محتويات اللقاح في عمق أنسجة الذراع.

وحسب مقال نشرته جامعة waterloo الكندية فإن ذراع الروبوت تتميز بمستشعر LiDAR، يسمح بوضع خريطة ثلاثية الأبعاد لجسم الراغب في الحصول على اللقاح، يتم تحليلها لتحديد أفضل مكان للحقن.

وبعدها، يتلقى المريض أمرا بالاستعداد للتصوير، مع تحديد مكان الوقوف ووضعه، وما إذا كان الأمر يحتاج إلى إزاحة قطعة من ملابسه.

ومع دخول الروبوت الخدمة، سيكون تطعيم أعداد كبيرة من السكان أسهل وأرخص وأسرع وأكثر أمانا، لأنه من المحتمل أن يقلل من مخاطر تعرض الأطباء والممرضين للفيروس.

المصدر: وسائل إعلام